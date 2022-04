Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen /Lkr. Tuttlingen) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Trossingen (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Lange Straße und Espachstraße ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein 62- jähriger Mann verletzt worden. Der Zweiradfahrer war mit seinem Kymco-Roller auf der Espachstraße unterwegs und fuhr an der Kreuzung zur Lange Straße in diese ein. Ein auf der vorfahrtsberechtigten Lange Straße fahrender 25-jähriger Fahrer eines VW Polo konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden kam. Der Rollerfahrer stürzte hierbei. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt.

