Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Mehrere gemeinschädliche Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

March-Buchheim - Am vergangenen Wochenende Samstag 28.08.2021 und Sonntag 29.08.2021, gab es mehrere Fälle von Vandalismus in March-Buchheim. Am Mehrgenerationenspielplatz wurde eine Holzbank gestohlen, ein Holzzaun abgerissen und an der Grillstelle verbrannt. Am Dreisam-Damm Höhe Gewerbegebiet Buchheim beschädigten die bislang unbekannten Täter die Rückenlehne einer Holzbank, am Fahrradweg zwischen Buchheim und Holzhausen wurde ein Treppengeländer herausgerissen und ein Laternenmast abgesägt. Der Polizeiposten March hat die weiteren Ermittlungen zu den Tätern und Tatzusammenhängen aufgenommen.

Der Gesamtschaden der Gemeinde March beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell