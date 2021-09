Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, 02.09.2021, gegen 06.45 Uhr, die Weihermatten in Richtung Buchbrunnenweg. An der Kreuzung zur Dürerstraße übersah der 20-Jährige eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 25-jährige Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

