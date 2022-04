Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf Kundenparkplatz- Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht am Donnerstag zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Stockacher Straße verursacht. Der Unbekannte streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf den Stellplätzen geparkten roten Dacia Sandero. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 zu melden.

