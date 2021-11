Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121121-880: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Reichshof (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Reichshof-Nespen ist am Mittwoch (10. November) ein Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 17-jährige Reichshofer war gegen 19.20 Uhr auf der L 342 von Wildbergerhütte kommend in Richtung Erdingen gefahren. Kurz bevor er die Einmündung mit der Straße Elbachtal (L 324) erreichte, bog von dieser ein Autofahrer aus Freudenberg nach links auf die L 342 ab. Der 17-Jährige prallte gegen die Fahrerseite des Autos, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Waldbröler Krankenhaus.

