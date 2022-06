POL-OL: +++ Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin +++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Sonntag erbeutete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger nach vorhalten eines unbekannten elektronischen Gegenstands Bargeld in einem Kiosk. Der Tatverdächtige betrat den Kiosk an der Klingenbergstraße im Stadtteil Kreyenbrück ca. um 13.00 Uhr. Durch das Vorhalten des unbekannten elektronischen Gegenstands gegenüber dem Verkäufer ...

