Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211012-3: Versuchter Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Tatverdächtiger trug roten Kapuzenpullover und blaue Jacke

Ein bislang noch Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag (12. Oktober) in Brühl versucht, ein Fahrradschloss aufzubrechen. Noch bevor er das Rad entwenden konnte, hatten Zeugen (36, 63) die Polizei alarmiert. Der etwa 14 bis 16 Jahre alte Jugendliche rannte ohne Beute weg, noch bevor die Beamten am Einsatzort eintrafen. Zur Tatzeit war der Flüchtige mit einem roten Kapuzenpullover, einer blauen Jacke und einer dunklen Hose mit weißen Streifen an den Unterschenkeln bekleidet. Dazu soll er nach Zeugenangaben weiße Turnschuhe und eine dunkle Kappe getragen haben.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Ebenso wird der Eigentümer oder die Eigentümerin des betroffenen Damenrads der Marke Göricke gebeten sich zu melden.

Gegen 2 Uhr hörte ein Anwohner (36) des Balthasar-Neumann-Platzes verdächtige Geräusche von der Platzfläche. Als er aus dem Fenster schaute, erkannte er einen Verdächtigen, der sich im Bereich der Fahrradständer an einem Rad zu schaffen machte und alarmierte die Polizei.

Die hinzugerufenen Beamten fahndeten umgehend nach dem bereits flüchtigen Verdächtigen und nahmen eine Strafanzeige auf. Nach derzeitigem Sachstand hatte der Unbekannte versucht, mit einer Sattelstütze ein Fahrradschloss aufzubrechen. Die Metallstange stellten die Polizisten als Beweismittel sicher. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell