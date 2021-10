Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211012-2: Polizisten nahmen nach Sachbeschädigung zwei Männer in Gewahrsam

Wesseling (ots)

Zwei Zeugen bemerkten die Beschuldigten und informierten die Polizei

Am späten Montagabend (11. Oktober) haben Polizisten zwei Männer in Gewahrsam genommen, die stark alkoholisiert waren. Den Beschuldigten wird außerdem vorgeworfen, gegen 23 Uhr an der Ahrstraße in Wesseling, mehrere Reifen an zwei Lieferwagen zerstochen und einen Außenspiegel beschädigt zu haben.

Die beiden Zeugen (23/39) saßen vor einem Café an der Ahrstraße und hörten eigenen Angaben zufolge plötzlich ein zischendes und splitterndes Geräusch. Sie seien daraufhin von der Ahrstraße auf die Eifelstraße in Richtung Lahnstraße gegangen. Zu diesem Zeitpunkt sei ein ähnliches Geräusch noch einmal aufgetreten. Als sie sich umdrehten, sollen sie zwei Männer entdeckt haben, die ihnen von den geparkten Autos an der Eifelstraße entgegen kamen. Die Zeugen gaben an, die beiden Männer angesprochen zu haben, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Die Zeugen eilten den beiden nach und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die hinzugerufenen Polizisten kontrollierten die im Umfeld geparkten Autos. An einem Fiat, dessen Vorderreifen luftleer waren, stellten sie Einstiche fest. Der Hinterreifen eines VWs war ebenfalls luftleer und der linke Außenspiegel des Transporters beschädigt. Bei einem der Beschuldigten fanden die Polizisten ein Messer. Da beide keine Ausweispapiere bei sich hatten, brachten die Beamten sie zu einer Polizeiwache. Ein Atemalkoholvortest ergab Werte von 2,48 und 2,28 Promille. Polizisten nahmen die Männer zur Verhinderung von weiteren Sachbeschädigungen in Gewahrsam. Nun müssen sich beide in einem Verfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen verantworten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und die beiden Beschuldigten erkennungsdienstlich behandelt sowie vernommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell