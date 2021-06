Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210602 - Schwalmtal-Waldniel: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwoch, zwischen 11:55 und 15:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Römerstraße in Waldniel auf. Es wurden alle Wohnräume durchsucht, die Tatbeute ist bisher noch nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Kriminalpolizei./ JV (434)

