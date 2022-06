Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Westerstede ++

Oldenburg (ots)

Bereits am 31.05 kam es in Höhe des Famila-Parkplatzes Am Esch in Westerstede gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Mädchen. Die 10-jährige aus Westerstede fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zum Parkplatz wich sie einem weit vorstehenden Fahrzeug aus und prallte in der Folge gegen einen abbiegenden Kleinbus. Durch den Sturz verletzte sich das Mädchen leicht. Die Polizei sucht nun zur Klärung des genauen Unfallherganges Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese mögen sich unter 04488/8330 bei der Polizei Westerstede melden. (Az. 202200688127)

