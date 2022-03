Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 18.03.2022, gegen 17.00 Uhr, wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Schwogenstraße festgestellt. Die Täter haben dazu möglicherweise einen zuvor unterschlagenen Schlüssel genutzt. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. (so)

