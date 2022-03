POL-MG: Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B57 - Fünf Verletzte

Mönchengladbach (ots) - Auf der Martinstraße ist eine 87-Jährige mit Rollator am Freitag, 18. März, gegen 15.40 Uhr, von einer ihr unbekannten Frau bestohlen worden. Die Frau soll die Seniorin zunächst verfolgt und dann in einer Fremdsprache angesprochen haben. Anschließend stellte sie sich vor die 87-Jährige, ergriff deren Rollator und stieß ihn um, um so an ...

