POL-PDLD: Vandalismus in der Silvesternacht

Germersheim (ots)

In der Silvesternacht wurden in der Josef-Probst-Straße, am dortigen Kreisverkehr durch bislang unbekannte Täter zwei Verkehrsschilder aus ihren Verankerungen gerissen und dadurch beschädigt. Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise unter 07274-9580 oder unter Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

