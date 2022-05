Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand gegen Polizeibeamte - Unfallflucht - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Polizeibekannter erneut in Gewahrsam

In der Nacht zum Dienstag beschäftigte ein 45-Jähriger erneut die Beamten des Polizeirevier Aalen. Zunächst wurde gegen 03:15 Uhr in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße ein randalierender Mann gemeldet, der dort einen Kontoauszugsdrucker gewaltsam öffnete und beschädigte. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann den Beamten gegenüber sofort aggressiv und beleidigte sie vehement. Da er kurzzeitig sein Bewusstsein verlor, sollte er in eine Klinik gebracht werden. Auf der Fahrt dorthin beleidigte er die Beamten weiterhin durchgehend. Der nicht einsichtige und stark alkoholisierte Mann musste ein weiteres Mal aus gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam genommen werden. Für ihn und auch für die Einsatzkräfte stellt dies keine neue Situation dar. So ist der 45-Jährige kein Unbekannter für die Polizei. Bereits in den letzten Tagen musste die Polizei mehrmals wegen ihm ausrücken und ihm eine Gewahrsamszelle zur Verfügung stellen.

Ellwangen / Ellenberg: Farbschmiererei

Im Zeitraum von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, beschädigten Unbekannte einen im "Schönblick" abgestellten VW, indem sie diesen mit Farbe besprühten. Die Schadenshöhe beträgt circa 3500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Ellwangen: Mit Pedelec verunfallt

Alleinbeteiligt kam am Montag, gegen 14:15 Uhr, ein 90-Jähriger in der Daimlerstraße mit seinem Pedelec nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte an einer Bordsteinkante. Hierbei verletzte sich der Mann leicht und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Böbingen: Sachbeschädigung

Ein bislang Unbekannter Fahrzeuglenker stieß am Montag, gegen 13:30 Uhr, in der Hauptstraße gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach unter 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: PKW gestreift

Beim Vorbeifahren streifte am Montag, gegen 12:45 Uhr, eine 22-Jährige mit ihrem Daimler Sprinter einen in der Rinderbacher Gasse abgestellten Suzuki eines 63-Jährigen. An beiden PKWs entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Heubach: Unfallflucht

Beim rückwärts Ausparken beschädigte am Montag, gegen 16:20 Uhr ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Scheuelbergstraße geparkten VW eines 39-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 7000 Euro zu kümmern.

Hussenhofen: Sachbeschädigung II

Bereits im Zeitraum von Sonntag, 01.05., 00:00 Uhr, und Montag, 09.05.2022, 11:50 Uhr, warfen Unbekannte mittels Steine ein Fenster eines Toilettenhäuschens eines Vereinsheimes in der Ruppert-Mayer-Straße ein. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin gestürzt

Eine 19-Jährige Radfahrerin bemerkte am Montag, gegen 12 Uhr, während der Fahrt einen vor ihr stehenden PKW zu spät. Infolgedessen leitete sie eine Gefahrenbremsung ein, wobei sie zu Boden stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand kein Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montag leistete ein Ladendieb in einem Supermarkt gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten Widerstand. Gegen 17:40 Uhr beobachtete der Ladendedektiv eines Supermarktes in der Vorderen Schmiedgasse einen Mann, der diverse Backwaren einsteckte und dann die Kasse ohne zu bezahlen passierte. Kurz darauf wurde der Dieb mit dem Vorwurf konfrontiert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Als die Beamten im Markt eintrafen, versuchte sich der 43-Jährige mehrmals der Kontrolle zu entziehen, sodass dieser fixiert und geschlossen werden musste. Auch hiergegen leistet er weiter erheblichen Widerstand und spuckte einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell