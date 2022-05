Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 20-Jährigem Schuhe und Geldbörse entwendet - Unfallflucht - Thuja-Hecke bei Flexarbeiten in Brand gesetzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: 20-Jährigem Schuhe und Geldbörse entwendet

Am Sonntag wurde im Bereich Wilhelm-Zapf-Straße / Bahnhofstraße / ZOB ein junger Mann von vier Personen angegriffen. Kurz nachdem der 20-Jährige eine dortige Bank verlassen hatte, wurde er gegen 1 Uhr von vier bislang unbekannten Männern unter dem Vorwand des Geldwechselns angesprochen. Der 20-jährige händigte daraufhin einen 10-Euro-Schein aus und sollte dafür zwei Fünf-Euro-Scheine zurückerhalten. Nachdem die vier Männer sich danach jedoch - ohne Geld zurückzugeben - entfernen wollten, hielt der 20-Jährige den Mann, dem er die 10 Euro aushändigte, fest. Dieser schlug ihm daraufhin unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Da ihm von einem weiteren Angreifer währenddessen die Beine festgehalten wurden, stürzte der 20-Jährige zu Boden. Hierbei wurden ihm auch seine Sportschuhe entwendet. Nachdem sich kurz darauf ein Auto näherte, flüchteten die vier Personen in Richtung der Einkaufspassage in der Weidenfelderstraße. Ein Täter drehte sich nochmals kurz um, kam auf den 20-Jährigen zu und riss ihm seinen Geldbeutel mit etwa 230 Euro Bargeld aus der Hand. Der 20-Jährige versuchte nun das vorbeifahrende Auto anzuhalten, was jedoch nicht gelang, so dass er selbst die Verfolgung der Täter aufnahm. Nach wenigen Metern brach er jedoch zusammen und sackte zu Boden. Die vier Angreifer waren alle etwa 16-20 Jahre alt und ca. 170cm groß. Sie hatten schwarze Haare. Laut dem Geschädigten soll es sich bei allen vier Personen um Türken oder Albaner gehandelt haben. Personen, die etwas beobachtet haben, insbesondere der Fahrer oder die Mitfahrer des vorbeifahrenden PKW, werden gebeten sich bei der Kripo Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800 zu melden.

Abtsgmünd: Brückengeländer gestreift

Kurz nach 9 Uhr am Montagmorgen befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Fahrzeug, an welchem ein Anhänger angebracht war, die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Wegen eines Bedienfehlers geriet der Anhänger nach rechts, kam von der Straße ab und streifte am dortigen Brückengeländer entlang. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Kirchheim-Dirgenheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagmorgen 1 Uhr den Opel einer 66-Jährigen, den diese auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Ellwanger Straße abgestellt hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07361/5240.

Rosenberg: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 71-Jährige ihren Opel Corsa am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr an der Einmündung Ellwanger Straße / Paul-Röhrle-Straße anhalten. Eine 40-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW Touran auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Parkrempler

Eine 16-Jährige verursachte am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als sie beim Ausparken ihres Mopeds einen Smart streifte, der auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Max-Eyth-Straße abgestellt war.

Schechingen: Thuja-Hecke bei Flexarbeiten in Brand gesetzt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 36-Jähriger am Montagmittag verursachte, als er gegen 12.20 Uhr bei Flexarbeiten auf einem Grundstück in der Kaiser-Friedrich-Straße eine Thuja-Hecke in Brand setzte.

Lorch: Unfall beim Ausparken

Auf einem Parkplatz in der Maierhofstraße kam es am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr zum Zusammenstoß eines BMW und eines Mercedes Benz, bei welchem ein Sachschaden von rund 1800 Euro entstand. Zum Korrigieren der Parkstellung ihres Mercedes Benz setzte eine 68-Jährige ihr Fahrzeug ein Stück zurück. Eine 63-Jährige fuhr ihrerseits mit ihrem BMW rückwärts aus einer Parklücke und prallte gegen den Mercedes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell