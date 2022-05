Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Supermarkt eingebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Welzheim: Auto überschlagen

Alle vier Insassen blieben am Sonntagnachmittag bei einem Unfall glücklicherweise unverletzt. Gegen 17 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Renault die L 1080 zwischen Welzheim und Rudersberg, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im Graben und landete auf dem Dach. Es entstanden ca. 12000 Euro Sachschaden.

Welzheim: Motorradfahrer verletzt

Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag kurz nach 14 Uhr die L 1080 zwischen Welzheim und Klaffenbach. Infolge eines Fahrfehlers stürzte er in einer Kurve und verletzte sich dabei. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Kraftrad der Marke Harley-Davidson, das abgeschleppt wurde, entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Arnoldstraße ereignete sich am Sonntagvormittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen einen Pkw Opel, verursachte ca. 750 Euro Sachschaden und flüchtete anschließend. Wer weitere Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, sollte sich bitte mit der Schorndorfer Polizei unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Winterbach: Vorfahrt missachtet

Am Samstagvormittag gegen 10.20 Uhr ereignete sich an der "Goldbodenkreuzung" ein Unfall. Ein 44-jähriger Fahrer einer Mercedes V-Klasse fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen 28-jährigen Renault-Fahrer, der in Richtung Winterbach gefahren ist. Bei dem Zusammenstoß wurde im Pkw Renault der 28-Jährige, eine gleichaltrige Mitfahrerin sowie der Unfallverursacher leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Schadenssumme wurde auf 50.000 Euro beziffert.

Leutenbach: Autofahrerin unter Medikamenteneinfluss

Eine 36-jährige Autofahrerin war vermutlich wegen einer überdosierten Medikamenteneinnahme fahruntüchtig. Sie befuhr gegen 23.40 Uhr in Richtung Backnang und kam mit ihrem Pkw Corsa mehrfach nach links ab und streifte Leitschutzplanken und die Wand des Leutenbachtunnels. Nach Maubach geriet sie wieder zu weit nach links und gefährdete einen bislang unbekannten Autofahrer. Die Polizei wurde von einem Autofahrer über die gefährliche Fahrweise informiert, woraufhin die 36-Jährige bei Backnang gestoppt werden konnte. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet. Hierzu wurde bei der Autofahrerin eine Blutuntersuchung veranlasst und ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die von der Autofahrerin am Sonntagabend gefährdet wurden, sollten sich bitte mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Waiblingen: In Supermarkt eingebrochen

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Rathausstraße in Beinstein in einen Supermarkt eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über eine aufgebrochene Schiebetüre Zugang zum Verkaufsraum. Es machte im Nachgang den Eindruck, als ob die Einbrecher bei der Tatbegehung gestört wurden, da Diebesware bereitgelegt und zurückgelassen wurde. Ob Wertgegenstände letztlich entwendet wurden, es bislang noch unklar. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/9500 entgegen.

