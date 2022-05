Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kanaldeckel herausgehoben

Aalen (ots)

Bartholomä: Kanaldeckel herausgehoben, Pkw beschädigt, Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 03:25 Uhr befuhr die 27-jährige Pkw Lenkerin mit ihrem Pkw SEAT die Heubacher Straße in Richtung Heubach. Offensichtlich hoben Unbekannte im Laufe des Abends im Bereich der Heubacher Straße zwei Kanaldeckel am rechten Fahrbahnrand heraus. Die Fahrerin geriet dadurch mit ihrem rechten Vorderreifen in den offenen Schacht, wodurch der SEAT erheblich beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000.- Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171-3580, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell