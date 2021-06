POL-PDNW: Ohne Führerschein und berauscht...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

...befuhr eine 23-jährige Frau aus Neustadt mit ihrem PKW am 25.06.2021 um 22:35 Uhr die Weinstraße in Neustadt-Hambach und kollidierte hierbei mit zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten bei der Fahrzeugführerin starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,21 Promille. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei der Neustadterin, weshalb dieser im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Die Verursacherin konnte zudem keinen Führerschein vorzeigen. Dieser wurde ihr bereits am 21.06.2021 nach begangener Trunkenheitsfahrt durch die Polizei Neustadt entzogen. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich die Verursacherin leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Fahrzeug der 23-jährigen, sowie ein weiteres geparktes Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 30000 Euro. Die Neustadterin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

