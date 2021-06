Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht ermittelt

Neustadt/Weinstraße - OT Mußbach (ots)

Am Freitag, den 25.06.2021 gegen 16:25 Uhr, befuhr eine 51-jährige Frau aus der VG Deidesheim die Straße "Zum Ordenswald" in Neustadt-Mußbbach und musste aufgrund des stockenden Verkehrs ihr Fahrzeug abbremsen. Ein hinter ihr befindliches Fahrzeug überholte das Fahrzeug im weiteren Verlauf links. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeuges setzte hiernach seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte letztlich der verantwortliche Fahrzeugführer aus der Gemeinde Haßloch ermittelt werden. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Des Weiteren erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle.

