Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Zelt angezündet

Haßloch (ots)

Teile eines Festzeltes haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag (23./24. Juni) am Naturfreundehaus in Haßloch in Brand gesetzt. Eine 2 Meter breite Plane wurde dabei beschädigt. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

