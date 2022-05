POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Vorfahrt missachtet

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt: Randalierende Jugendliche, Zeugen gesucht

Am Sonntag, gegen 00:04 Uhr warfen unbekannte Jugendliche einen Stein gegen die Fensterscheibe einer Immobilienfirma in der Marktstraße, so dass die Scheibe einen Sprung bekam. Im weiteren Verlauf wurden noch an zwei geparkten Pkws Sachbeschädigungen begangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500.- Euro. Bei den Übeltätern sollen es sich um drei Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren gehandelt haben. Ein Täter trug eine blaue Steppjacke, die beiden anderen trugen dunkle Kapuzenpullover.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weinstadt, Tel.: 07151-65061 in Verbindung zu setzen.

Aspach: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag gegen 00:02 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer mit seinem Ford Focus die Schöntaler Straße aus Richtung Aspach kommend in Fahrtrichtung L 1115. Zur gleichen Zeit befuhr der 29-jährige Citroen Fahrer die L 1115 aus Backnang kommend in Fahrtrichtung Kleinaspach. Im dortigen Kreuzungsbereich missachtete der Ford Fahrer die Vorfahrt des Citroen Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.500.- Euro.

Da der 34-jährige Ford Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Er muss jetzt mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

