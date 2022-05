Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diesel entwendet - Feuerwehreinsatz - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Kellerbrand

In der Marktstraße in Fornsbach war am Sonntagnachmittag gegen 17 ein Feuerwehreinsatz. Im Technikraum eines Wohnhauses kam es infolge eines Defekts zu einem Schmorbrand. Ein Nachbar, der auf den Qualm aufmerksam geworden war, konnten die Hausbewohner alarmieren. Die Feuerwehr wurde umgehend hinzugezogen die den Schmorbrand löschen und den Keller vom Qualm befreien konnten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.

Backnang: Bei Unfall leicht verletzt

Ein 18-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas befuhr am Sonntag gegen 16 Uhr die Annonaystraße, als er infolge Unachtsamkeit auf das Auto einer 28-jährigen Opel-Fahrerin auffuhr. Eine 22-jährige Mitfahrerin im Pkw Opel wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro und der Pkw Ford wurde abgeschleppt.

Fellbach-Schmiden: Diesel entwendet

In der Salierstraße wurden am Wochenende ca. 200 Liter Diesel entwendet. Die Diebe verschafften sich Zugang zu einem dortigen Firmengelände, indem sie einen Zaun niederdrückten. Aus einem parkendem Lkw wurde der Kraftstoff entnommen. An einem weiteren Lkw in der Ghibellinenstraße wurde der Kraftstofftank eines weiteren Lkw angegangen, es wurde aber letztlich nichts abgezapft. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

