Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Garage - Fahrzeugbrand - Gefährdung im Straßenverkehr - Widerstände - Sachbeschädigung - Anhänger gestohlen - Arbeiter bei Unfall schwer verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Beim Rangieren gestreift

Als am Samstag, gegen 08:00 Uhr, eine 78-Jährige mit ihrem Opel in der Reichenbacher Straße rückwärts rangieren musste, streifte sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel einer 60-Jährigen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Oberkochen: In Polizeigewahrsam genommen

Ein 52-Jähriger wurde am Samstagabend in Polizeigewahrsam genommen, nachdem Beamte des Polizeireviers Aalen mehrfach im Laufe des Tages wegen ihm ausrücken mussten. Nachdem auf richterliche Anordnung die Gewahrsamnahme ausgesprochen wurde, kam es zum Widerstand gegen die Beamten. Aufgrund dessen musste er zu Boden gebracht und mit Handschließen geschlossen werden. Anschließend sollte er in den Streifenwagen gebracht werden, wogegen er sich vehement wehrte. Im weiteren Verlauf leistete er nahezu durchgängig Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten ununterbrochen. Zudem versuchte der Mann nach der Schusswaffe eines Beamten zu greifen. Da sich der 52-Jährige bei dem Widerstand leicht verletzte, wurde er zur Versorgung zunächt in eine Klinik und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamtinnen und -beamten nimmt im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen seit Jahren zu. Die sehr hohen Fallzahlen dokumentieren die enorme Respektlosigkeit und Aggressionsbereitschaft gegenüber den Einsatzkräften. Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass Widerstand bzw. Gewalt gegen Polizeikräfte leider zum Dauerphänomen geworden sind. Oftmals werden Polizeibeamtinnen und -beamte bei Routineeinsätzen angegriffen und dabei leider häufig auch verletzt.

Der Polizeipräsident fügt hierzu an: "Diese Zahlen zeichnen ein trauriges Bild, bedeutet dies doch, dass fast jeden zweiten Tag einer meiner Kolleginnen oder Kollegen nicht mehr unversehrt vom Dienst nach Hause zurückkehrt."

Essingen: Sachbeschädigung

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, beschädigten bislang Unbekannte eine Statue im Schlosspark, indem sie diese von einem Betonsockel rissen. Des Weiteren wurden diverse andere Figuren umgeworfen und beschädigt. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: In Gewahrsam genommen II

Auch ein 45-Jähriger polizeibekannter Mann wurde von Beamten des Aalener Polizeireviers am Sonntagabend, gegen 21:45 Uhr, in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er in der Stuttgarter Straße einen PKW und einen Roller beschädigte sowie zuvor eine Mülltonne umwarf. Als er von der Streife angesprochen wurde war er äußerst unkooperativ. Auf Grund seiner Alkoholisierung und seines Verhaltens wurde er bis 6 Uhr des Folgetages in Gewahrsam genommen.

Ellwangen: Beim Vorbeifahren gestreift

Am Freitag, gegen 15 Uhr, streifte eine 62-Jährige beim Vorbeifahren einen in der Lessingstraße haltenden VW-Kombi einer 44-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ellwangen/Schrezheim: Anhänger gestohlen

Im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, wurde "Im Bann" ein Anhänger im Wert von circa 1500 Euro von bislang Unbekannten entwendet. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Neunheim/Neunstadt: Beim Ausparken beschädigt - 9000 Euro Schaden

Als am Samstag gegen 22 Uhr eine 34-Jährige mit ihrem Hyundai beim rückwärts Ausparken, auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße, mit einem VW eines 27-Jährigen kollidierte, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Saverwang: Brand einer Garage

Am Sonntag, um kurz vor 2 Uhr, wurde in der Combonistraße ein Brand gemeldet. Vor Ort konnte eine Garage, von welcher das Dachgeschoss in Vollbrand stand, festgestellt werden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt. Die Feuerwehr Rainau war mit 23 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort.

Rainau: Gefährdung im Straßenverkehr

Am Sonntag gegen 18:15 Uhr, kam es auf der B290 in Fahrtrichtung Ellwangen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ursächlich hierfür war ein Überholvorgang eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers mit einem roten PKW. Dieser überholte kurz nach der 80er Zone im Bereich der Brücke des Bucher Stausees eine Kolonne aus 5-6 Fahrzeugen. Ein entgegenkommender 38-Jähriger mussten stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrzeuge welche überholt wurden, mussten ebenfalls abbremsen, um dem Überholenden das rechtzeitige Einscheren zu ermöglichen. Die Polizei sucht Zeugen für diesen Vorfall. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung mit mehreren Personen

Am Freitagnacht sorgten zwei Auseinandersetzungen mit einer größeren Personengruppe und drei Jugendlichen an verschiedenen Orten für Aufregung. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Nachdem gegen 22:50 Uhr eine Schlägerei im Stadtgarten gemeldet wurde, konnten vor Ort drei Jugendliche angetroffen werden, die zuvor in eine Auseinandersetzung mit einer 20-25-köpfigen Personengruppe gerieten, welche sich bereits von der Örtlichkeit entfernten. Gegen 23:45 Uhr wurde erneut eine Auseinandersetzung zwischen den zwei Gruppen am Marktplatz gemeldet. Die drei Jugendlichen wurden hier anscheinend von der größeren Personengruppe verfolgt und angegriffen. Zwei der drei junge Männer wurden hierbei leicht verletzt.

Gschwend: Sachbeschädigung

In der Nacht zum Samstag wurde in der Gmünder Straße von bislang Unbekannten die Umzäunung eines Mülltonnenabstellplatzes beschädigt. Zudem wurde wenige Meter entfernt ein Holzgeländer am Rand des Fußweges herausgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam am Samstag, gegen 12.30 Uhr, eine 80-Jährige mit ihrem VW, auf der B29 Richtung Aalen, von der Fahrbahn ab und streifte kurz nach der Buchauffahrt eine Stahlschutzplanke. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Am Samstag, gegen 20:45 Uhr, schlug in der Nepperbergstraße ein bislang Unbekannter auf einen 34-Jährigen ein. Als zwei hinzugekommene Zeugen die Parteien trennen wollten, flüchtete der bislang Unbekannte mit einer weiteren Person. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Lorch: Beim Ausfahren übersehen

Beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Haldenberstraße übersah am Sonntagfrüh, gegen 09:30 Uhr, eine 55-jährige VW-Golf Fahrerin einen herannahenden Audi eines 57-Jährigen. Trotz Ausweichmanöver seitens des Audi-Fahrers kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Audi war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Bettringen: Fahrzeugbrand

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Montagmorgen, gegen 03:43 Uhr einen Fahrzeugbrand "In der Vorstadt". Vor Ort konnte durch die eintreffenden Rettungskräfte ein VW-Golf im Vollbrand festgestellt werden. Durch die freiwillige Feuerwehr wurde das Fahrzeug gelöscht. Bei dem Brand wurde eine nahegelegene Hecke ebenfalls stark beschädigt, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 9000 Euro. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Feuerwehr Bettringen war mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort.

Aalen: Unfall auf der Autobahn

Ein 69-jähriger Lenker eines Fiat Wohnmobils befuhr am Samstag gegen 12:30 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen wollte er auf die linke Fahrspur wechseln und übersah hierbei einen Opel Meriva einer 66-jährigen Fahrerin, welche bereits auf gleicher Höhe mit dem Wohnmobil fuhr. Nachdem das Wohnmobil den Opel touchierte kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanken. Hierbei wurde die Opel-Lenkerin leicht verletzt. Neben der Polizei waren an der Unfallstelle auch zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Aalen mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrleuten im Einsatz. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Heubach: Arbeiter bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag um kurz vor 15 Uhr wollten zwei Arbeiter in der Unteren Mühlstraße Stahlmatten mit einem Radlader umsetzen. Hierzu befestigten sie die Matten mit mittels Stahlseilen an den Staplerzinken. Beim Rückwärtsfahren löste sich eine Schlaufe, so dass die Matten aufgrund des entstandenen Ungleichgewichts umkippten und den 50-jährigen Arbeiter teilweise unter sich begruben. Hierbei wurde dieser schwer verletzt.

Westhausen: Ehefrau geschlagen

Am Freitagabend um kurz vor 24 Uhr wurde die Polizei nach Westhausen gerufen, nachdem dort eine Frau von ihrem Ehemann geschlagen und gewürgt wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem Ehepaar kam, welcher im weiteren Verlauf eskalierte. Nachdem sich die Frau in einem Zimmer einschließen konnte, gelang es ihr den Notruf zu wählen und die Polizei zu informieren. Durch die Polizei wurde der renitente Mann zur Dienststelle verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde eine Blutentnahme angeordnet, nachdem eine Atemalkoholüberprüfung einen Wert von fast 2 Promille erbrachte. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde dem Ehemann ein Wohnungsverweis erteilt und er durfte die gemeinsame Wohnung in dieser Nacht nicht mehr betreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell