POL-AA: Straftaten zum Nachteil älterer Menschen im Landkreis Schwäbisch Hall; Gemeinsame Aktion der Sparkassenstiftung, der Apotheken und des Polizeipräsidiums Aalen.

Aalen (ots) - Aalen: Beim Rangieren gestreift Als am Samstag, gegen 08:00 Uhr, eine 78-Jährige mit ihrem Opel in der Reichenbacher Straße rückwärts rangieren musste, streifte sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel einer 60-Jährigen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. ...

mehr