POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Winnenden: In Hotel eingebrochen

Ein bislang unbekannter Einbrecher drang am Sonntagabend in der Zeit zwischen 20.50 Uhr und 21.20 Uhr in ein Hotel in der Max-Eyth-Straße ein. Er verschaffte sich Zugang zum Gebäude und drang gewaltsam in ein Büro ein. Dort erbeutete er aus einer Barkasse Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Eine tatverdächtige Person, die mit weißen Turnschuhen und einem blauen Hoodie bekleidet war, verließ gegen 21.20 Uhr das Gebäude. Zudem trug diese Person eine schwarz-graue Sporttasche bei sich. Wer zum Tatgeschehen bzw. zu der tatverdächtigen Person noch weitere sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Kernen im Remstal: Rangierunfall

7000 Euro Sachschaden verursachte am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer. Er rangierte mit seinem Vehikel in der Gottlieb-Daimler-Straße und beschädigte hierbei einen dort parkenden Pkw Mercedes. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Kernen im Remstal: Von Straße abgekommen

Ein 78-jähriger Fahrer eines Mercedes Smart befuhr am Montag kurz vor 12 Uhr die Esslinger Straße (L 1199) und kam in einer Rechtskurve bei einem dortigen Steinbruch möglicherweise wegen Übermüdung nach links von der Straße ab. Der Autofahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Auto wurde abgeschleppt.

