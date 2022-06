Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen/Tange: Wohnwagen durch Jagdgeschoss beschädigt +++

Oldenburg (ots)

Am Sa., 18.06.2022, gg. 17:00 Uhr, gab ein berechtigter Jäger auf einer Weidefläche in Tange, Gem. Apen, Deichstraße, mehrere Probeschüsse aus einer Repetierbüchse aus einem Hochsitz heraus auf eine Zielscheibe ab. Die Zielscheibe war auf einem Pappkarton geklebt, der auf der Grasfläche abgestellt war. Eines der abgegebenen Geschosse wurde - vermutlich durch einen auf dem Boden liegenden Stein - abgeleitet. Dieses Geschoss schlug in einem Wohnwagen ein, der ca. 500 Meter entfernt an einem Teich stand. Im Wohnwagen befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Am Teich - in der Nähe des Wohnwagens - hielten sich sechs Erwachsene und drei Kinder auf, die glücklicherweise unverletzt geblieben sind. Durch die Polizei Westerstede erfolgen weitere Ermittlungen.

