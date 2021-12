Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen standen gestern zwei PKW-Fahrer im Alter von 25 und 21 Jahren. Während der 25-Jährige aus Reckershausen gegen 16:00 Uhr aufgrund lauter Fahrgeräusche am Domplatz auffiel, geriet der 21-Jährige aus Speyer um 19:30 Uhr in der Bahnhofstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Da die Polizeistreife neben den lauten Fahrgeräuschen einen nicht zugelassenen Endtopf an der Auspuffanlage des Honda Civic feststellte, führte sie an dem PKW des 25-Jährigen eine Lautstärkemessung durch. Diese ergab einen Wert von knapp 90 Dezibel, erlaubt waren jedoch nur 71 Dezibel. Die Überschreitung der Lautstärke führte letztendlich zur Erlöschung der Betriebserlaubnis. Da bei dem 25-Jährigen zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Eine Blutprobe war auch das Ergebnis einer Verkehrskontrolle eines 21-Jährigen. Nachdem auch dieser Anzeichen hinsichtlich des Konsums von Drogen zeigte, führte die Polizeistreife einen Drogentest durch. Dieser reagierte positiv auf THC. Da der Mann aus Speyer zudem Marihuana bei sich hatte, erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

