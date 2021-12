Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfahrt missachtet, Radfahrer verletzt

Speyer (ots)

Die Vorfahrt missachtet hat am Dienstag um 17:30 Uhr eine 54-jährige PKW-Fahrerin als sie vom Closweg nach links in die Paul-Egell-Straße in Richtung Landauer Straße abbog. Beim Abbiegen übersah sie einen aus Richtung Diakonissenstraße kommenden Radfahrer, welcher die Kreuzung passieren wollte. Infolge der Kollision fiel der 51-Jährige Radfahrer über seinen Fahrradlenker und glitt über die Motorhaube. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Glücklicherweise trug der der Mann einen Fahrradhelm, wodurch schlimmere Verletzungen vermutlich verhindert werden konnten. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

