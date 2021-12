Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots)

Am 20.12.2021, gegen 17:30 Uhr, befand sich die Geschädigte mit ihrem PKW an der Kreuzung Pappelweg/ Am Nußbaum in Frankenthal-Mörsch.

Eine von links kommende Rollerfahrerin missachtete die Vorfahrt der Geschädigten, sodass es zu einer leichten Kollision der Fahrzeuge kam. Hierbei entstanden am PKW der Geschädigten Kratzer am Frontstoßfänger.

Die Rollerfahrerin leugnete daraufhin das Verursachen eines Schadens und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Geschädigte konnte die Rollerfahrerin wie folgt beschreiben: - Ca. 40-50 Jahre alt - Kräftige Statur - Schulterlange, braune Haare.

Zu dem Roller ist bekannt, dass dieser über ein schwarzes Helm Fach verfügte.

Der entstandene Schaden am dem PKW beträgt ca. 100EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell