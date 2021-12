Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall unter Alkoholeinfluss

Beindersheim (ots)

Am 20.12.2021, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in der Frankenthaler Straße ein Verkehrsunfall. Die 30-Jährige Unfallverursacherin missachtete die Vorfahrt eines sie kreuzenden Fahrzeuges und kollidierte mit diesem.

Bei der Unfallaufnahme konnte bei ihr Atemalkoholgeruch sowie eine verwaschene Aussprache festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000EUR.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell