Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit knapp 2 Promille Unfall verursacht

Speyer (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstag gegen 13:00 Uhr ein alkoholisierter PKW- Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Nachdem der PKW -Fahrer bereits in der Auestraße durch eine auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien aufgefallen war, beschädigte er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße einen parkenden Roller. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife bei dem 61-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Da ein vor Ort durchgeführter Test 1,96 Promille ergab, wurde dem Mann aus Speyer eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten in der Folge seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell