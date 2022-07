Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallfluchten

Zwischen Montag, 04. Juli 2022, 18.30 Uhr, und Dienstag, 05. Juli 2022, 06.45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Elbinger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer - vermutlich ein Radfahrer - beschädigte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß abgestellten schwarzen PKW Ford Fiesta einer 24-jährigen aus Vechta. An dem PKW entstand hierdurch Sachschaden an der hinteren Fahrerseite sowie am Kotflügel in Höhe von 1500 Euro. Es liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor.

Am Dienstag, 05. Juli 2022, kam es gegen 12.30 Uhr in der Straße Dornbusch zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam beim Durchfahren einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stabmattenzaun und einen größeren Busch. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch ein umherfliegendes Zaunelement wurde ein auf dem Grundstück der Hausummer 6 geparkter grauer Pkw SEAT Leon Sportstourer eines 32-Jährigen aus Vechta am Kotflügel hinten rechts, sowie am Fenster und am Dach beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 3000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 05. Juli 2022, wurde gegen 08.50 Uhr in der Osloer Straße der Fahrer eines LKW-Anhänger-Gespanns, ein 27-Jähriger aus Vechta, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht die hierfür erforderliche Führerscheinklasse besaß. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 3. Juli 2022, zwischen 10.20 Uhr und 22.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenrad der Marke KTM Avenza vom Fahrradparkplatz des Bahnhofs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 1. Juli 2022, 8.00 Uhr und Montag, 4. Juli 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herren-Trekkingrad der Marke Pegasus, welches bei einer Volkshochschule in der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 28. Juni 2022, 12.00 Uhr und Montag, 4. Juli 2022, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damenrad der Marke Simplex, welches gesichert in einem verschlossenen Schuppen in der Dammerstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Bakum - Polizei zieht Winzer aus dem Verkehr

Am Dienstag, 5. Juli 2022, 14:30 Uhr, stoppte die Polizei in Bakum, auf der Vechtaer Straße einen 34-jährigen Winzer aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Dieser fuhr eine Lkw-Anhängerkombination, beladen mit Wein seines Weingutes. Laut Angaben des 34-Jährigen wollte er seine Auslieferungstour in Bremen beenden und dort den letzten Wein ausliefern. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde jedoch festgestellt, dass die vorgeschriebene Fahrerkarte nicht im Kontrollgerät steckte, offensichtlich versuchte der Fahrer damit zu verschleiern, wie lange er tatsächlich schon auf den Beinen ist. Daher wurde vor Ort das digitale Tachogerät ausgelesen. Diese Maßnahme brachte das Ergebnis, dass die Fahrt schon um 02.00 Uhr im Rheinland begonnen wurde, der Winzer war bis zum Zeitpunkt der Kontrolle ohne Pausen, sprich mehr als 10 Stunden unterwegs und offensichtlich schon stark übernächtigt. Daher wurde die Fahrt in Bakum untersagt, eine mindestens 9-stündige Ruhepause wurde angeordnet. Dem Winzer drohen jetzt mehrere Bußgeldverfahren.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 05. Juli, kam es gegen 17.10 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Damme befuhr die Bergmannstraße und beabsichtigte, von dort aus nach rechts auf die Lohner Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 54-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. Juli 2022, kam es zwischen 11.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Tappehornstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem gegen den schwarzen PKW SEAT Ibiza einer 55-Jährigen aus Lohne. Im Anschluss entfernte sich der Schadensverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell