POL-EL: Werlte - Fahrzeug in Brand geraten

Haselünne (ots) - Am Sonntagmorgen mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Georg-Bernd-Straße in Haselünne ausrücken. Ein Anwohner hatte beim Abflämmen von Unkraut eine Hecke in Brand gesetzt. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

