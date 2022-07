POL-EL: Haselünne - Hecke in Brand geraten

Meppen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntag gegen 17.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Dünenweg in Meppen eingebrochen. Der Täter durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Als er dabei von einer Bewohnerin gestört wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Er entwendete eine EC-Karte. Der männliche Täter wird als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er trug ein ...

