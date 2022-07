Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand im leerstehenden Gebäude

Nordhorn (ots)

Samstagnacht gegen 1 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Veldhauser Straße alarmiert. Dort geriet aus bislang unbekannten Gründen Unrat in einem leerstehenden Gebäude in Brand. Die Feuerwehr aus Nordhorn rückte an und konnte das Feuer zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell