Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - PKW auf A 31 in Vollbrand

Wietmarschen (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Brand eines Fahrzeuges. Ein Verkehrsteilnehmer hatte eine Rauchentwicklung im Motorraum eines vor ihm fahrenden PKW entdeckt und den Fahrzeugführer darauf aufmerksam gemacht. Eigene Löschversuche am Standstreifen scheiterten. Der VW Golf geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr aus Lohne/Wietmarschen konnte den Brand löschen. Sie waren insgesamt mit zwei Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Der Schaden ist bislang noch nicht bekannt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Bottrop war für die Lösch -und Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt.

