Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall zwischen Pedelecfahrer und Fußgänger

Neuss (ots)

Am Montagabend (20.12.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall zwischen einem Pedelecfahrer und einer Fußgänger in Grimlinghausen. Nach ersten Informationen war 60-jährige Neusser mit seiner Begleitung an der Kruppstraße in Gehrichtung "Am Goldberg" unterwegs, als ihnen plötzlich der Pedelecfahrer entgegenkam. Der 59-jährige Radler streifte den Neusser am Arm, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. Der Düsseldorfer verletzte sich so schwer am Kopf und im Gesicht, dass er mit Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er trug beim Fahren einen Helm, der ihn möglicherweise vor Schlimmeren bewahrte. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 02131 300-0 an die Polizei zu wenden.

Selbst wenn man als Radfahrer völlig unverschuldet in einen Unfall verwickelt wird, kann es sich als lebensrettend erweisen, einen Helm zu tragen. Ohne schützende Knautschzone sind Radfahrer besonders gefährdet, schwere Verletzungen bei der Kollision mit Kraftfahrzeugen davonzutragen. Der Polizei ist bewusst, dass der Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren! Mehr Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihren-kopf

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell