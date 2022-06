POL-FR: Freiburg: Trickdiebstahl von Rolex Armbanduhr in Herdern - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In Emmendingen kam es am Dienstag, 31.05.2022, gegen 13:15 Uhr in der Bahnunterführung Bahnhofstraße/Karl-Bautz-Straße in Emmendingen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Die beiden 40 und 23 Jahre alten Fahrradfahrer fuhren zunächst mittig auf dem Radweg. Beim Erkennen des jeweils anderen wichen beide zur Fahrbahnmitte aus, so dass es zur Kollision kam. Beide wurden leicht verletzt ...

