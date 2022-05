Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Radfahrer schwer verletzt

Anröchte (ots)

Am Donnerstag, um 22:20 Uhr, kam es an der Kliever Straße zu einem Unfall. Zwei 45 und 47 Jahre alte Radfahrer aus Anröchte waren mit ihren Pedelecs auf der Kliever Straße unterwegs. Sie fuhren nebeneinander. Einer berührte mit seinem Lenker den Lenker des anderen Fahrers und beide stürzten. Der 47-Jährige wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht und von dort später mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der zweite Radler blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Dem verletzten Radler wurde später in der Klinik ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Die beiden Pedelecs wurden sichergestellt. Bleibt zu erwähnen, dass keiner der beiden Radler einen Helm getragen hat. Helme hätten den Unfall zwar nicht verhindert, doch können sie vor schweren Kopfverletzungen schützen. (lü)

