Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (17.11.) stellte ein Mitarbeiter der Kreisstadt Bad Hersfeld fest, dass ein bislang unbekannter Täter eine Straßenlaterne in der Straße "An der Haune" gegenüber eines Schnellrestaurants angefahren und beschädigt hatte. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An der Straßenlaterne entstand Schaden in Höhe von etwa 3.100 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Bebra - Am Donnerstag (25.11.), in der Zeit von 14:40 Uhr bis 15:15 Uhr, parkte eine Heringer Pkw-Fahrerin einen weißen Audi auf einem Parkplatz eines Baustoffmarktes in der Straße "In der Lache". Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro am hinteren rechten Kotflügel und der Felge fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Rotenburg-Lispenhausen - Zur Unfallzeit am Donnerstag (25.11.), gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger BMW-Fahrer aus Morschen die Nürnberger Straße aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Bebra. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen kam der Fahrer auf der Nürnberger Straße nach links von der Fahrbahn ab. Währenddessen streifte er ein am rechten Fahrbahnrand im Gegenverkehr haltendes, unbesetztes Lieferfahrzeug der Post, fuhr weiter und steuerte nach links. Hier fuhr er über den Gehweg und stieß gegen einen Metallzaun eines Grundstücks. Der Zaun wurde durchbrochen und der Fahrer kam mit einer Hälfte des Fahrzeugs im Garten zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 13.000 Euro. Der Fahrer des BMW wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell