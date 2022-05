Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - In die Heckklappe gefahren

Werl (ots)

Am Donnerstagmorgen (5. Mai 2022) kam es auf der Büdericher Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und circa 2.000 Euro Sachschaden. Gegen 08.53 Uhr wollte ein 38-jähriger Mann aus Fröndenberg mit seinem Wagen an der Bürdericher Bundesstraße rückwärts ausparken. Eine 53-jährige Werlerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße aus Richtung "Im Drahn" kommend in Fahrtrichtung Werl. Hierbei prallte sie in das Fahrzeugheck des Fröndenbergers und stürzte zu Boden. Die leicht verletzte Frau wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

