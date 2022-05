Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall auf der Werler Landstraße - Zwei Leichtverletzte

Soest (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 6.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei am Donnerstagmorgen (5. Mai 2022) nach einem Verkehrsunfall auf der Werler Landstraße in Höhe eines Tankstellengeländes. Ein 34-jähriger Soester wollte mit seinem Wagen um kurz nach 6 Uhr von einem Tankstellengelände wieder auf die Werler Landstraße einfahren. Hierbei übersah er einen 59-jährigen Bad Sassendorfer, der gerade mit seinem Wagen auf der Werler Landstraße in Richtung Werl fuhr. In Folge des Zusammenstoßes zwischen den beiden Fahrzeugen wurden die beiden Autofahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell