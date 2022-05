Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Borgeln - Verkehrsunfallflucht "Am Bahnhof" - Plastikradkappe verloren

Welver (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (5. Mai 2022) auf der Straße "Am Bahnhof" konnte die Polizei am Unfallort eine Plastikradkappe des flüchtigen Autos auffinden. Gegen 07.14 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus Welver mit seinem Wagen rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt der Straße "Am Bahnhof" heraus. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Wagen, der auf der Straße zu diesem Zeitpunkt aus Richtung Schwefe kommend in Fahrtrichtung Bördestraße fuhr. Hierbei touchierte er den Wagen des 26-Jährigen. Anstatt sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Zurück blieb lediglich seine Radkappe. Der nun von der Polizei gesuchte Wagen müsste neben der fehlenden Radkappe auch noch Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite haben. Zeugen, die Angaben zu einem Wagen mit den gesuchten Beschädigungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

