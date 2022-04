Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Pedelec gestohlen +++ Aurich - Auto auf Kinoparkplatz beschädigt +++ Südbrookmerland - Auffahrunfall +++ Aurich - Unfallflucht im Lüchtenburger Weg +++ Norden - Radfahrer war betrunken

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Pedelec gestohlen

Am Sonntag wurde in Hage ein Pedelec gestohlen. Zwischen 10.30 Uhr und 19.30 Uhr entwendeten Unbekannte das Elektrorad der Marke Hercules in der Frieslandstraße. Das Rad war zur Tatzeit in Höhe von Verteilerkästen in der Nähe vom Wichter Weg abgestellt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto auf Kinoparkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Kinos in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Gegen 14 Uhr hatte ein Autofahrer einen schwarzen VW Tiguan auf dem Parkplatz an der Auricher Straße abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Beifahrertür eine Delle fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag in Südbrookmerland auf der Bundesstraße. Gegen 16 Uhr fuhr ein 51 Jahre alter VW-Fahrer auf der B 210, als vor ihm eine 61 Jahre alte VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Der 51-Jährige erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Die 61-jährige Frau wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Fahrbahn war kurzzeitig gesperrt.

Aurich - Unfallflucht im Lüchtenburger Weg

Im Lüchtenburger Weg in Aurich wurde am Dienstag ein Auto beschädigt. Zwischen 7.50 Uhr und 17.10 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug in Höhe der Einmündung zur Graf-Edzard-Straße die Fahrerseite eines orangefarbenen Dacia Duster. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Norden - Radfahrer war betrunken

Ein 49 Jahre alter Mann war am Dienstag in Norden betrunken mit dem Fahrrad unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 13 Uhr in der Westerstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Dem 49-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

