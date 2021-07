Polizei Dortmund

POL-DO: Rücknahme der Vermisstenfahndung - Anthony ist wieder da

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0735

Der am gestrigen Tag als vermisst gemeldete 15-jährige Anthony T. ist wieder da. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Jugendliche am Montagabend (12. Juli) gegen 21 Uhr am Hauptbahnhof in Lünen angetroffen werden. Er befindet sich nun wieder in der Obhut der Einrichtung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Hinweis für die Medienvertreter: Wir werden das Foto aus der Ursprungsmeldung entfernen und bitten Sie, dieses ebenfalls nicht mehr zu verwenden.

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4966646

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell