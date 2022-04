Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mann wurde angegriffen

Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mann wurde angegriffen

Ein 50 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Norden von zwei Unbekannten angegriffen worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 50-Jährige gegen 22 Uhr mit dem Fahrrad in der Ekeler Gaste unterwegs, als er von zwei männlichen Personen angehalten wurde. Sie sollen nach Geld gefragt und ihn zu Boden gestoßen haben. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Einer der Täter wird beschrieben als etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er war etwa 25 Jahre alt und soll ein dunkles Oberteil mit Kapuze und dunkle Schuhe mit heller Sohle getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell