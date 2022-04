Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage/Berumbur - Farbschmierereien +++ Norden - Radfahrerin angefahren +++ Marienhafe - Auto in Parkbucht beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage/Berumbur - Farbschmierereien

In Berumbur kam es in der vergangenen Woche zu Farbschmierereien. Unbekannte zogen nach ersten Erkenntnissen von der Bushaltestelle der Grundschule über den Sportplatz zum Kolkweg bis hin zur Siedlung Fischteichhörn und dem Spielplatz Reiherholt. Auf ihrem Weg beschmierten sie diverse Örtlichkeiten mit Sprühfarbe. Der Tatzeitraum ist von Sonntag, 27.03.2022, 15 Uhr, bis Mittwoch, 30.03.2022, 7 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizeistation Hage entgegen unter Telefon 04931 973980.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin angefahren

Eine 20-jährige Fahrradfahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Gegen 11.15 Uhr war eine 75 Jahre alte Frau mit einem Suzuki Pkw auf der Klosterstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung "Am Markt" geradeausfahren. Hierbei übersah sie offenbar die 20-jährige Fahrradfahrerin aus Marienhafe. Es kam zum Zusammenstoß und die 20-Jährige stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

Marienhafe - Auto in Parkbucht beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es Montagnacht in Marienhafe. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß in der Heinrich-Helmers-Straße gegen einen roten VW Golf in einer Parkbucht und beschädigt diesen vorne links. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 21.15 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Marienhafe entgegen unter Telefon 04934 910590.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell