POL-AUR: Norden - Unfallzeugen gesucht +++ Ihlow - Auto touchiert und geflüchtet +++ Dornum - Von Fahrbahn abgekommen +++ Aurich - Unfallflucht +++ Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Straße Am Norder Tief ereignete. Gegenüber einem dortigen Fitnessstudio kam ein auffälliger silberner Pkw der Marke Dodge ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich nach ersten Erkenntnissen unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden in Verbindung zu setzen unter 04931 9210.

Ihlow - Auto touchiert und geflüchtet

Bereits am Montag, 21.03.2022, wurde in Ihlow ein Opel Meriva beschädigt. Zwischen 13 Uhr und 21.10 Uhr, streifte ein Unbekannter in der Dieselstraße mit seinem Fahrzeug den Opel beim Vorbeifahren. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Dornum - Von Fahrbahn abgekommen

In Dornum ist am Sonntag eine 32 Jahre alte Frau mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Die 32-Jährige fuhr gegen 11.50 Uhr mit einem Peugeot auf der Störtebekerstraße in Richtung Dornum. Sie kam alleinbeteiligt von der Straße ab und landete in einem Straßengraben. Sie und ihr Kind, das sich ebenfalls im Auto befand, wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Aurich - Unfallflucht

In der Von-Bodel-Schwingh-Straße in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Am Sonntag zwischen 0 Uhr und 16.30 Uhr stieß ein unbekannter Fahrzeugführer am Straßenrand gegen einen Mazda. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

In Aurich ereignete sich am Freitag auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Raiffeisenstraße. Ein bislang Unbekannter touchierte vermutlich beim Ausparken einen grauen Skoda Kodiaq und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zu dem Unfall kam es zwischen 16 Uhr und 17 Uhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

