Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrzeuge hinter dem Rathaus zerkratzt

Stadtlohn (ots)

Gleich an drei Fahrzeugen hinterließen unbekannte Täter Spuren ihrer sinnlosen Zerstörungswut. Anders lässt es sich das Handeln wohl nicht erklären. Am Mittwoch kratzten sie zwischen 16.45 und 18.30 Uhr tiefe Rillen in den Lack der auf einem Parkplatz hinter dem Stadtlohner Rathaus geparkten Autos. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

