Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto überschlägt sich

Gronau (ots)

Der Notruf am Donnerstagnachmittag ließ Schlimmes vermuten: "Ein Auto hat sich in Gronau überschlagen. Eine Person ist im Fahrzeug eingeklemmt", hieß es dort. Die Feuerwehr konnte schließlich die Frau aus der misslichen Situation befreien. Sie hatte sich bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. Gegen 15.40 Uhr hatte die 75 Jahre alte Gronauerin die Kaiserstiege aus Richtung Vereinsstraße kommend in Richtung Gildehauser Straße befahren, als sie mit einem am Straßenrand geparkten Auto kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich ihr Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt.

